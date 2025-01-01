Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 11Folge 127
44 Min.Ab 12

Die Beamten trauen ihren Augen kaum. Ein Pärchen filmt sich beim Sex direkt vor der Wache. - Eine 15-Jährige gerät in den Strudel einer lebensgefährlichen Online-Challenge und verschwindet spurlos. - Bei Goldschmiedin Miriam wurden die wertvollen Uhren eines Kunden gestohlen. Doch es liegt kein Einbruch vor. - Im Darknet stoßen die Beamten auf die gestohlenen Uhren vom Juwelier. Undercover stellen sie dem Hehler eine Falle.

