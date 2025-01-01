Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Knacki Strike

SAT.1Staffel 11Folge 129
Knacki Strike

Auf Streife

Folge 129: Knacki Strike

45 Min.Ab 12

Frisch aus der Haft wird ein Ex-Häftling angefahren. War das die Rache für seine Tat, weshalb eine Frau im Rollstuhl sitzt? - Die Wache Köln-Mülheim erreicht eine anonyme Erpressernachricht, in der der Täter Unglaubliches fordert. - Das Moped einer 16-Jährigen brennt in der Garage. Der gefundene Brandbeschleuniger deutet auf Brandstiftung! - Während eine Frau am Geburtstag eine Piñata zerschlägt, steht plötzlich die Polizei in der Tür. Es wurde ein Diebstahl gemeldet!

SAT.1
