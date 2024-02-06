Auf Streife
Folge 167: Punk im Park
45 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 12
Die neue Hausbesitzerin eines freien Jugendzentrums wird von einem Punker mit einem Korkenzieher verletzt! - Eine Fahrerin wird von einem bewaffneten Maskierten in ihrem Taxi bedroht! Sie überwältigt den Mann und bringt ihn zur Wache ... - Ein Zeitungsausträger wird beschuldigt, das Silberbesteck gestohlen zu haben. - Erst häufen sich die Strafzettel, dann wird sein Auto gestohlen. Ein Mann hat genug und nimmt selbst die Verfolgung auf.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1