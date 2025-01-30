Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Kontrollwahn

SAT.1Staffel 11Folge 252vom 30.01.2025
Kontrollwahn

Auf Streife

Folge 252: Kontrollwahn

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Bei Eintreffen am Meldeort werden die Polizisten Zeugen eines waghalsigen Fluchtversuches. Bei der Klärung des Falles ergeben sich immer mehr Unstimmigkeiten ... - Eine Tupperparty endet verhängnisvoll. Als ein Mann von der Arbeit zurückkehrt, entdeckt er seine Frau und ihre Freundinnen bewusstlos im Wohnzimmer.

Auf Streife

Auf Streife

