Auf Streife

Rabenschwarzer Tag

SAT.1Staffel 11Folge 282
Rabenschwarzer Tag

Auf Streife

Folge 282: Rabenschwarzer Tag

23 Min.Ab 12

Auf offener Straße verfolgt ein Mann eine junge Frau in einem sexy Outfit mit einer Handykamera. - Ein Diebstahl von mehreren Laptops in einem Seminargebäude soll als Ablenkungsmanöver für ein Liebesgeständnis herhalten.

