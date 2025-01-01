Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 283
24 Min.Ab 12

Ein Mann uriniert in den Tank eines Autos, wird von einem Jungen geschubst und bleibt stecken. - Als ein Vater seinen Sohn vom Klavierunterricht abholen will, muss dieser feststellen, dass er und sein Sohn einem Betrüger ins Netz gegangen sind.

