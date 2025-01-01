Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tanz ins Verderben

SAT.1Staffel 11Folge 30
Tanz ins Verderben

Tanz ins VerderbenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 30: Tanz ins Verderben

44 Min.Ab 12

Ein herrenloser, verunglückter Wagen weckt die Aufmerksamkeit der Polizisten. Auf der Suche nach dem Fahrer landen sie auf einem illegalen Rave. - Einem Zehnjährigen fliegt sein Chemiebaukasten um die Ohren. Dieser wurde manipuliert. - Eine Cosplayerin meldet einen digitalen Diebstahl: Ihren Online-Account! Dann wird auch noch bei ihr eingebrochen. - In der Dusche des Fußballvereins wird ein Mann mit Pfefferspray attackiert. Ein Ohrring liegt neben ihm.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen