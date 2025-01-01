Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 60
46 Min.Ab 12

Ein Kindermädchen erscheint aufgelöst auf der Wache Köln-Mülheim: Ein Maskierter hat sie überfallen und das Baby entführt! - Während eines Backvideos vergiftet ein Influencer einen anderen aus Neid! - Zwei Frauen werden von Polizisten für ihre Zivilcourage gelobt. Plötzlich fällt auf, dass eine der Frauen körperlich misshandelt worden sein muss. - Im Haus eines Verstorbenen wird der niedergeschlagene Enkel gefunden. Kurz darauf will ein Obdachloser aus dem Haus flüchten.

