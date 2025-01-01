Auf Streife
Folge 68: Quikeschwein
45 Min.Ab 12
In Sorge um den Freund sucht eine Frau die Wache Köln-Mülheim auf: Er ist nach der Metzgergesellenprüfung spurlos verschwunden! - Mit einer blutigen Babypuppe, um die mit Stacheldraht eine Drohnachricht gewickelt ist, betritt eine frisch getrennte 34-Jährige das Revier. Ist das von ihrem One-Night-Stand? - Diebstahl auf dem Schrottplatz: Der Tresor wurde ausgeräumt! Kann der niedergeschlagene Mitarbeiter etwas aussagen? - In einem Altenheim werden drei Senioren vermisst!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
