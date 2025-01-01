Auf Streife
Folge 79: So fern und doch so nah
44 Min.Ab 12
Die Polizisten verhindern ein ausbrechendes Feuer. Alles deutet darauf hin, dass das Haus unbewohnt ist, aber wer hat die Pizza anbrennen lassen? Aufgebracht steht ein Fahrradladenbesitzer auf der Wache: Jemand hat den Firmenwagen gestohlen und dafür ein Rad dagelassen! Eine Tierärztin meldet ihren Freund als vermisst. Zufällig ist auch die Ex des Mannes auf der Wache, weil sie bedroht wurde. Während eines Gesangswettbewerbs stürzt ein Scheinwerfer auf eine Teilnehmerin.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1