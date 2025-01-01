Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Straßenbahnfahrer wird in seiner Wohnung überfallen und seine Dienstkleidung in Brand gesetzt! - Beim Verlassen der Frauenarztpraxis wird einer Schwangeren in den Rücken gestochen. Auf der Wache Köln-Mülheim bricht sie zusammen. - Die Festnahme zweier Drogendealer führt die Polizisten zu einer Schülerin: Ist sie die Drahtzieherin? - Während der Arbeit verletzt sich der Chef einer Tischlerei, weil ihm schwindelig wurde. Er behauptet, er sei vergiftet worden!

