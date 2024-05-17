Ein Schnörres auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 91: Ein Schnörres auf Abwegen
44 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
In einer Klinik wird eine Krankenschwester von einem Patienten beschuldigt, die Wertsachen eingesteckt zu haben. - In der Pause finden die Beamten eine Waffelverkäuferin neben ihrem Standwagen niedergeschlagen vor. - Die Suche nach einer vermissten Frau führt die Beamten zu einer Partneragentur. Dort sehen sie den Chef, wie er seine Assistentin bedroht! - Der Wagen eines Clowns wird beschädigt und mit Farbe beschmiert. Er ist sich sicher: Das war sein Konkurrent!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1