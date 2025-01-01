Frau auf Wache zusammengebrochen - Identität unbekanntJetzt kostenlos streamen
Folge 113: Frau auf Wache zusammengebrochen - Identität unbekannt
44 Min.Ab 12
Eine schwerverletzte Frau schleppt sich mit letzter Kraft auf die Wache, bittet um Hilfe und bricht dann zusammen. - Im Park wird ein bewusstloser Mann im Anzug aufgefunden, neben ihm eine Reihe teurer Weinflaschen. Ist er Opfer eines Verbrechens? - Die Streifenpolizisten stoßen auf einen Spediteur, der in einem Toilettenhäuschen gefangen ist - zugeparkt mit seinem eigenen Fahrzeug. Und das, obwohl er dringend zu einem wichtigen Geschäftsabschluss mit einem Unternehmer muss.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1