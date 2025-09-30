Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 119vom 30.09.2025
45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Ein entlaufener Hund soll nach Hause gebracht werden. In der Villa scheint eine ausufernde Party stattgefunden zu haben. Doch wo sind die Hundebesitzer? - Eine Schulwand wird mit einem abscheulichen Video bestrahlt: In Dauerschleife ist zu sehen, wie ein Mädchen mit dem Kopf im Klo hängt und die Spülung betätigt wird! - Eine Braut ist außer sich: Jemand hat ihr Brautkleid mit Kot beschmiert! Der Verdacht fällt auf die Brautmodenverkäuferin, weil sie die Ex des Bräutigams ist.

SAT.1
