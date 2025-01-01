Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Nelly, wo bist du?

SAT.1Staffel 12Folge 25
Nelly, wo bist du?

Auf Streife

Folge 25: Nelly, wo bist du?

44 Min.Ab 12

Ermittlungen wegen eines Banküberfalls: Hauptverdächtiger ist der Kopf einer Rockerbande. Zeitgleich wird eine Frau vermisst. - Eine Frau sorgt sich um ihren Sohn: Er hat Verletzungen und behauptet, die Treppe heruntergefallen zu sein. - Im Vorgarten eines Hauses rastet eine Ehefrau komplett aus: Mit Lippenstift beschmiert sie die Fenster und wütet durch den Garten! - Ein Mann im Latexanzug liegt verletzt in einer Mülltonne. Über ihm steht ein Fenster im 1.Stock offen.

