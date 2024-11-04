Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 44vom 04.11.2024
Folge 44: Malin Rouge

45 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12

Auf Streife wird eine Frau aufgegriffen, die halbnackt und verstört durch die Straßen irrt und nicht ansprechbar ist ... Ein Polizist entgeht nur knapp einem Messerattacke. Doch dann stellt sich heraus: Es ging nicht um ihn ... Einsatz wegen Schreien aus einem Haus: Vor Ort ist allerdings nicht wie vermutet die benachbarte Freundin der Melderin, sondern jemand anderes ... Jemand hat die Würstchen eines Imbisses mit Brechmittel versehen. War es ein Angriff eines Konkurrenten?

