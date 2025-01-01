Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Mein Mädchen

SAT.1Staffel 12Folge 53
Mein Mädchen

Mein MädchenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 53: Mein Mädchen

45 Min.Ab 12

Ein Mann wurde bei einem Sex-Date von der Prostituierten bestohlen. Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Frau um eine vermisste Minderjährige handelt. Laut der Mutter ist sie vor einem halben Jahr mit dem viel älteren Freund durchgebrannt. - An einer Bushaltestelle hämmert ein Busfahrer gegen die verschlossenen Türen seines Busses. Ein offensichtlich überforderter, älterer Herr im falsch geknöpftem Anzug und mit schief gebundener Fliege sitzt am Steuer.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen