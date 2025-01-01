Auf Streife
Folge 61: Family-Business
44 Min.Ab 12
Während die Beamten zu Mittag in einer Pizzeria sind, meldet sich plötzlich der Brandmelder. Als sich herausstellt, dass es offenbar Brandstiftung war, folgt der nächste Schock: Das Baby einer Kundin ist entführt worden. Ein Straßen-Künstler wurde um seinen Verlobungsring bestohlen. Er hat auch schon einen Verdächtigen: der rivalisierende Künstler. Eine Kneipenwirtin wurde auf der Arbeit angegriffen. Sie beschuldigt halb benommen ihren Mann, mit dem sie die Kneipe betreibt.
Weitere Folgen in Staffel 12
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
