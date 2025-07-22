Auf Streife
Folge 78: Täter oder Helfer?
44 Min.Folge vom 22.07.2025Ab 12
Die Beamten finden eine hyperventilierte Frau in einem umgekippten Rollstuhl. Nach den Erste-Hilfe-Maßnahmen stellt sich heraus: Es ist nicht ihr Rollstuhl! - In großer Sorge um die hochschwangere Freundin meldet ein Mann sie als vermisst. Auf der Wache erwartet ihn eine Überraschung, die ihn fassungslos macht! - Auf Streife hüpft den Polizisten ein gefesselter Mann mit einem Sack über dem Kopf entgegen. Der Justizvollzugsbeamte sollte zuvor einen Häftling zum Arzt begleiten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
