Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Frauen unter Schock

SAT.1Staffel 12Folge 79
Frauen unter Schock

Frauen unter SchockJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 79: Frauen unter Schock

45 Min.Ab 12

Mit Verbrennungen an den Schläfen sitzt eine Frau auf der Wache Köln-Mülheim: Als teilnehmende Probandin einer Studie sollte sie sich selbst Elektroschocks geben! - Eine Bibliothekarin soll die Verkäuferin in einer Parfümerie absichtlich in einen Make-Up-Stand geschubst haben, aber warum sollte sie das tun? - Im Wald findet eine Joggerin eine getarnte Nagelfalle. Als die Beamten den Fundort absuchen, treffen sie auf eine Studentin, die offensichtlich wartend im Gebüsch hockt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen