Auf Streife
Folge 84: Kinderklau
44 Min.Ab 12
Die Beamten finden an einer illegal errichteten Baustelle eine verletzte Frau. Mit letzter Kraft stammelt sie einen Frauennamen. - Auf einem Junggesellinnenabschied im Schrebergarten eskalieren die feierwütigen, angetrunkenen Mädels! Die schwangere Braut kann sich die Situation nicht erklären. - Ein anonym verschicktes Paket mit ekligem Inhalt und Blutspuren erreicht eine Kindergärtnerin.Handelt es sich um menschliches oder tierisches Blut?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
