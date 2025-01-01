Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Randale in der Ausnüchterungszelle

SAT.1Staffel 12Folge 89
Randale in der Ausnüchterungszelle

Folge 89: Randale in der Ausnüchterungszelle

45 Min.Ab 12

Ein 50-Jähriger fährt alkoholisiert ein Mädchen auf dem Fahrrad an, flüchtet und landet in der Ausnüchterungszelle. Daraufhin schildert ein Zeuge den Unfallhergang. - Vor den Augen der Schwester wird ein 34-Jähriger entführt! Als die Polizei vor Ort ist, treffen sie auf einen Mann, der eine Entführung geplant hatte. - Eine 17-Jährige kehrt nach dem Reiten nicht heim. Zunächst dachte die Mutter, sie sei bei dem Vater, dann aber fand sie deren Rad und eine Blutlache im Stall!

SAT.1
