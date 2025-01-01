Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

CS-Gas-Attacke: Eine Frau sieht Rot!

SAT.1Staffel 12Folge 90
CS-Gas-Attacke: Eine Frau sieht Rot!

Auf Streife

Folge 90: CS-Gas-Attacke: Eine Frau sieht Rot!

45 Min.Ab 12

Eine Drag-Queen ist außer sich und bedroht einen Werkstattbesitzer! Jemand hat ihren Wagen manipuliert, wodurch sie sich verletzte. - Eine Kosmetikerin mit einem Veilchen zeigt die Putzfrau an: Sie hat Schmuck und Make-up gestohlen! - Um Raser zur Rechenschaft zu ziehen, hat ein Mann einen Blitzer gebastelt. Als er mit dem Blitzerbild zur Polizei geht, sind die Beamten irritiert: Der Fahrer trägt eine Oma-Maske!

