Gewaltverbrecher stellt sich der Polizei

SAT.1Staffel 12Folge 97
Folge 97: Gewaltverbrecher stellt sich der Polizei

44 Min.Ab 12

Nachdem ein Mann erwischt wurde, wie er einen Penis an die Scheibe der Wache gesprüht hat, gesteht er drei Raubüberfälle, die er detailgenau beschreiben kann. - Auf einem Hotelparkplatz entdecken die Polizisten eine Person mit einer bedrohlichen Hundemaske. Torkelnd schließt die mysteriöse Gestalt den Wagen ab und huscht ins Hotel. - Während eines Junggesellenabschieds in einer Lasertag-Halle fällt ein Schuss mit einer scharfen Waffe, wobei der Bräutigam in spe verletzt wird.

SAT.1
