Nachdem ein Mann erwischt wurde, wie er einen Penis an die Scheibe der Wache gesprüht hat, gesteht er drei Raubüberfälle, die er detailgenau beschreiben kann. - Auf einem Hotelparkplatz entdecken die Polizisten eine Person mit einer bedrohlichen Hundemaske. Torkelnd schließt die mysteriöse Gestalt den Wagen ab und huscht ins Hotel. - Während eines Junggesellenabschieds in einer Lasertag-Halle fällt ein Schuss mit einer scharfen Waffe, wobei der Bräutigam in spe verletzt wird.
