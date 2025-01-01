Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Schuhe des Schweins

SAT.1Staffel 2Folge 142
Die Schuhe des Schweins

Die Schuhe des SchweinsJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 142: Die Schuhe des Schweins

45 Min.Ab 12

Durch ein Babyfon hört eine 44-Jährige Stimmen im Haus der verreisten Nachbarn und alarmiert sofort die Polizei. Wer treibt sich dort herum? Harmloser Streit zwischen drei Teenager-Mädchen? Niemand eilt zu Hilfe, als ein 16-jähriges Mädchen von zwei gleichaltrigen Jugendlichen verprügelt wird und um Hilfe schreit. Drei Frauen und eine Disko-Bekanntschaft feiern eine wilde Party in einer Limousine - zum Frust des Fahrers, der vergebens auf sein Geld wartet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen