Auf Streife
Folge 50: Föhn landet in der Wanne
44 Min.Ab 12
In der Leitstelle geht der Notruf einer Frau ein, die behauptet, ihren Enkel unabsichtlich in der Badewanne getötet zu haben. Als die Polizisten eintreffen, kniet die alte Dame neben dem Jungen und versucht, ihn wiederzubeleben. Was ist passiert? Im Anschluss werden die Beamten von einer verzweifelten Frau gerufen. Sie hat Angst, dass ihr Mann seinem Bruder etwas antut, da dieser offenbar der Vater des gemeinsamen Sohnes ist ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1