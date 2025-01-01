Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Föhn landet in der Wanne

SAT.1Staffel 2Folge 50
Föhn landet in der Wanne

Föhn landet in der WanneJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 50: Föhn landet in der Wanne

44 Min.Ab 12

In der Leitstelle geht der Notruf einer Frau ein, die behauptet, ihren Enkel unabsichtlich in der Badewanne getötet zu haben. Als die Polizisten eintreffen, kniet die alte Dame neben dem Jungen und versucht, ihn wiederzubeleben. Was ist passiert? Im Anschluss werden die Beamten von einer verzweifelten Frau gerufen. Sie hat Angst, dass ihr Mann seinem Bruder etwas antut, da dieser offenbar der Vater des gemeinsamen Sohnes ist ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen