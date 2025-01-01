Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 2Folge 57
Folge 57: Jonathan fährt zur KiTa

45 Min.Ab 12

Die Polizisten greifen einen Fünfjährigen auf, der ohne Aufsichtsperson mit seinem Dreirad unterwegs ist. Seine Babysitterin hat ihn bereits als vermisst gemeldet. Als die Mutter von dem Vorfall erfährt, ist sie entsetzt. Doch ist die Babysitterin wirklich diejenige, die sich falsch verhalten hat? Im Anschluss wartet ein verängstigter Mann vor seinem Haus auf die Polizisten. Er ist sich sicher, dass ein Einbrecher in die Bärenfalle in seinem Keller getappt ist.

