Auf Streife
Folge 71: Teenieliebe nach Ladenschluss
44 Min.Ab 12
Der Chef eines Möbelhauses vermutet Einbrecher in seinem Geschäft. Schnell entpuppen sich die Einbrecher als ein Teenagerpärchen, das im Möbelhaus übernachten wollte, weil der Vater des Mädchens die Beziehung nicht duldet. Die Polizisten übergeben die beiden ihren Eltern. Wie wird der Vater des Mädchens reagieren? Danach meldet ein Autofahrer der Polizei, dass er gerade einen Jungen angefahren hat. Als die Beamten eintreffen, ist der Junge jedoch verschwunden. Wo ist er hin?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1