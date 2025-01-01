Auf Streife
Folge 100: Trennung mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Ein Einbruch in einer psychotherapeutischen Praxis lässt die Beamten ausrücken. Bei der Sicherung des Tatorts fällt ihnen ein wichtiges Indiz auf. - Drei Jugendliche überfallen einen Getränke-Fachhandel und packen Bierflaschen und Schokoriegel ein. Als der Inhaber des Ladens den Diebstahl unterbinden will, beißt einer der Diebe zu. - Familiendrama während einer Grillfeier: Ein Mann geht mit der Grillzange auf seinen Bruder los! Was ist der Hintergrund der Attacke?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1