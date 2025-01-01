Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Schulstreich geht nach hinten los

SAT.1Staffel 5Folge 19
Schulstreich geht nach hinten los

Schulstreich geht nach hinten losJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 19: Schulstreich geht nach hinten los

46 Min.Ab 12

Eine Gruppe Schüler randaliert auf dem Schulhof - zudem sind sie noch bewaffnet! Eine 14-Jährige alarmiert hilfesuchend die Polizei, weil sie seit geraumer Zeit von einer Frau gestalkt wird. Was hat die Stalkerin bloß vor? Eine 28-jährige Kellnerin verliert ihren Job, weil ihr ein Zechpreller durch die Lappen gegangen ist. Als sie die Arbeitspapiere abholt, erkennt sie den unerwünschten Gast wieder.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen