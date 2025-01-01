Schulstreich geht nach hinten losJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 19: Schulstreich geht nach hinten los
46 Min.Ab 12
Eine Gruppe Schüler randaliert auf dem Schulhof - zudem sind sie noch bewaffnet! Eine 14-Jährige alarmiert hilfesuchend die Polizei, weil sie seit geraumer Zeit von einer Frau gestalkt wird. Was hat die Stalkerin bloß vor? Eine 28-jährige Kellnerin verliert ihren Job, weil ihr ein Zechpreller durch die Lappen gegangen ist. Als sie die Arbeitspapiere abholt, erkennt sie den unerwünschten Gast wieder.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1