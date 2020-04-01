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Auf Streife

Beratungsresistente Babysitterin

SAT.1Staffel 5Folge 1vom 01.04.2020
Beratungsresistente Babysitterin

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Folge 1: Beratungsresistente Babysitterin

45 Min.Folge vom 01.04.2020Ab 12

Ein Fünfjähriger wird schreiend und mit Verbrennungen am Körper von der Polizei aufgefunden. Der Babysitter ist nicht in Sichtweite und hinterlässt mehrere leere Bierdosen und einen überfüllten Aschenbecher auf dem Wohnzimmertisch. - Eine im Rollstuhl sitzende Sprechstundenhilfe wütet in der Mitarbeiterküche einer Arztpraxis. Der 56-jährige Zahnarzt fühlt sich von ihr bedroht und alarmiert die Polizei.

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