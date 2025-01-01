Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 15
Folge 15: Die Schuhe des Schweins

45 Min.Ab 12

Durch ein Babyfon hört eine 44-Jährige Stimmen im Haus der verreisten Nachbarn und alarmiert sofort die Polizei. Wer treibt sich dort herum? - Eine Camperin wird auf einem Campingplatz niedergeschlagen und um ihren Grill gebracht ... - Einem Spielzeugladen-Besitzer wird eine goldene Modelleisenbahn gestohlen. Am Tatort entdecken die Polizisten eine Speicherkarte mit einer Videobotschaft. - Und: Ein herrenloses Auto blockiert seit mehreren Tagen den Parkplatz eines Kiosks.

