Auf Streife
Folge 7: Wenn zwei Fremdgeher heiraten
Folge vom 24.03.2021Ab 12
Das Fest der Liebe endet in einem Desaster: Ein Trauzeuge offenbart kurz vor der Eheschließung seines besten Freundes, dass er dessen Verlobte liebt. - Der Notruf eines im Kofferraum eingesperrten Angestellten des Ordnungsamtes lässt die Polizisten ausrücken. - Der Einbruch in ein Kinderparadies löst den stillen Alarm aus. Der Nachtwächter ruft aus Angst vor Einbrechern die Polizeibeamten.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
