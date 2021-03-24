Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 5Folge 7vom 24.03.2021
Folge 7: Wenn zwei Fremdgeher heiraten

45 Min.Folge vom 24.03.2021Ab 12

Das Fest der Liebe endet in einem Desaster: Ein Trauzeuge offenbart kurz vor der Eheschließung seines besten Freundes, dass er dessen Verlobte liebt. - Der Notruf eines im Kofferraum eingesperrten Angestellten des Ordnungsamtes lässt die Polizisten ausrücken. - Der Einbruch in ein Kinderparadies löst den stillen Alarm aus. Der Nachtwächter ruft aus Angst vor Einbrechern die Polizeibeamten.

