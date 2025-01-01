Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Auge um Auge, Zahn um Zahn

SAT.1Staffel 5Folge 103
Auge um Auge, Zahn um Zahn

Auge um Auge, Zahn um ZahnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 103: Auge um Auge, Zahn um Zahn

45 Min.Ab 12

Ein 42-Jähriger bangt um das Leben seiner Frau und ruft die Polizei um Hilfe: Er befürchtet, dass sie entführt worden ist! - Vor dem Haus einer Erzieherin steht ein fremdes Elektroauto und zapft Strom von der Außensteckdose ab. Sie hat auch schon eine vage Vermutung, wem dieses Auto gehören könnte. - Aus Notwehr stößt eine Kellnerin einen randalierenden Gast die Treppen zum WC hinunter. Aus Angst alarmiert sie den Rettungsdienst und die Polizei.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen