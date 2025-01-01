Auf Streife
Folge 148: Das falsche Säure-Opfer
46 Min.Ab 12
Eine 26-Jährige wird auf offener Straße Opfer eines Angriffs mit Säure. Wer steckt hinter dieser schrecklichen Attacke? - Eine illegale Party in einem Freibad wird unterbrochen, als der Hausmeister am frühen Abend dort eintrifft, um noch Reparaturarbeiten zu verrichten. Er alarmiert die Polizei. - In einer Nachbarschaft ereignet sich ein lautstarker Streit am offenen Wohnzimmerfenster, sodass eine besorgte Nachbarin die Polizei ruft.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
