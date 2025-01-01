Auf Streife
Folge 161: Selbstjustiz
45 Min.Ab 12
Ein skurriles Szenario bietet sich den Polizisten, als sie am Einsatzort wegen Hilfeersuchens eintreffen: In einem sportlichen Zweisitzer sitzt ein 28-Jähriger, der wild gestikulierend und nervös hupend zwischen zwei Fahrzeugen zugeparkt ist. Eine Mutter besucht ihren Sohn bei seiner Ausbildungsstätte. Dort angekommen beobachtet sie, wie ihr Sohn im Inneren der Bäckerei bedroht wird. Sie alarmiert sofort die Polizei!
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1