Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Aus heiterem Himmel

SAT.1Staffel 5Folge 167
Aus heiterem Himmel

Aus heiterem HimmelJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 167: Aus heiterem Himmel

45 Min.Ab 12

Ein fliegender Kaffeevollautomat verletzt um ein Haar einen Passanten. Am Einsatzort angekommen, erreicht die Beamten ein weiterer kurioser Notruf. - Während einer Dessousparty geht es wild zur Sache: Höschen, BHs und Sexspielzeug fliegen aus dem Fenster in den Vorgarten. Zudem scheinen die Gäste sich nicht mehr im Zaum halten zu können. - Auf offener Straße wird eine 29-Jährige mit einem Farbbeutel attackiert und ausgeraubt. Die Polizisten entdecken am Tatort zwei Verdächtige.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen