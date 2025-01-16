Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 21vom 16.01.2025
44 Min.Folge vom 16.01.2025Ab 12

Eine 70-Jährige wird von einem jungen Mann angerufen, der behauptet, er sei ihr Enkel. Die rüstige Rentnerin alarmiert die Polizei, weil sie der festen Überzeugung ist, dass es ein Trickbetrüger ist. - Zwei Schüler werden vom Schul-Hausmeister dabei erwischt, wie sie mit einem Feuerlöscher spielen. Kurioserweise sind kurz zuvor zwei Feuerlöscher gestohlen worden. - Eine Kellnerin ist mit einem ausflippenden Restaurantgast völlig überfordert und ruft die Polizei zur Hilfe.

