Auf Streife
Folge 30: Ärger mit dem Schlüsseldienst
45 Min.Ab 12
Ein Mann ruft den Schlüsseldienst. Kurz darauf entbrennt ein Streit zwischen ihm und dem Dienstleister, weil dieser eine überteuerte Summe fordert. Plötzlich taucht eine junge Frau auf und sorgt für noch mehr Verwirrung. - Eine Frührentnerin wird von einem Auto erfasst. Der Fahrer des Wagens ist geflüchtet, doch eine Augenzeugin hat das Kennzeichen notiert. - Auf einem Spielplatz streiten sich zwei Erwachsene. Grund hierfür sind unterschiedliche Erziehungsmethoden.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1