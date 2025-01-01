Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wie die Mutter, so die Tochter?

SAT.1Staffel 5Folge 31
Wie die Mutter, so die Tochter?

Wie die Mutter, so die Tochter?Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 31: Wie die Mutter, so die Tochter?

45 Min.Ab 12

Bei einem Verkehrsunfall wird eine 45-Jährige schwer verletzt. Die 22-jährige Unfallverursacherin hat die Kontrolle über ihren Roller verloren und die Passantin einfach über den Haufen gefahren. In einem Drogeriemarkt wird eine 45-jährige Angestellte die Kellertreppe hinunter geschubst. Zurück bei Bewusstsein beschuldigt sie ihre Kollegin als Täterin, die auch noch die Tochter des Chefs ist.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen