Auf Streife

Griff ins Klo

SAT.1Staffel 5Folge 37
Griff ins Klo

Auf Streife

Folge 37: Griff ins Klo

45 Min.Ab 12

Ein Notruf von zwei Frauen erreicht die Beamten früh morgens: Angeblich werden sie von dem Türsteher einer Diskothek auf der Toilette gefangen gehalten. Ein fünfjähriges Mädchen wird an der Tankstelle aufgelesen. Weder Vater noch Mutter sind in Sichtweite. Haben sie die Kleine absichtlich ausgesetzt? Nach einem Auffahrunfall eskaliert die Situation zwischen den zwei Unfallbeteiligten. Wie kommt die 45-Jährige dazu, aus dem Nichts heraus eine Vollbremsung hinzulegen?

Auf Streife
SAT.1
