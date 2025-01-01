Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 43
45 Min.Ab 12

Einer Praktikantin in einem Möbelhaus geschieht ein Missgeschick: Sie hilft einer Kundin dabei, ein Kinderbett in ihr Auto zu tragen, welches noch nicht bezahlt ist. - Ein Immobilienmakler steht in der Wohnung einer 33-Jährigen. Diese allerdings weiß nicht, dass ihre Wohnung zur Vermietung frei ist. - Ein Vater geht auf die Lehrerin seines Sohnes los. Hintergrund ist, dass er keine Zulassung zum Abitur bekommt. Doch die schlechte schulische Leistung ist nicht der einzige Grund.

