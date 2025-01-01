Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 68
45 Min.Ab 12

Eine Passantin entdeckt beim Stadtbummel ein Mädchen, das gefesselt mit bunter Wolle inmitten eines Wollgeschäfts sitzt. Sofort ruft sie die Polizei. - Wegen Einbruchdiebstahl werden die Beamten zu einer Schule gerufen. Als sie dort ankommen, hören sie explosionsartige Geräusche und Schmerzensschreie. - Den Polizisten wird eine unglaubwürdige Geschichte zu einem Überfall von einem 70-Jährigen erzählt. Er verstrickt sich immer mehr in Widersprüche. Was ist tatsächlich vorgefallen?

