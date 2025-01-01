Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 9
Folge 9: Hoppla ich bin die Haussitterin

45 Min.Ab 12

Während die Nachbarn im Urlaub sind, beobachtet eine aufmerksame Anwohnerin, wie es sich zwei Personen im Nachbarshaus gemütlich machen. - Eine 31-Jährige wird in ihrer eigenen Wohnung von einem Einbrecher überrascht, der sie angreift und sich dann mit dem Fernseher aus dem Staub macht. Doch der Freund des Opfers erwischt ihn gerade noch rechtzeitig. - Im eigeneneine Friseurin hinzu und berichtet, dass sie um ein Haar von zwei Kindern im Auto überfahren wurde.

