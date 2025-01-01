Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 10
Folge 10: Die eine oder keine

44 Min.Ab 12

Ein Postbote findet eine Nachhilfelehrerin bewusstlos auf dem Boden. Sie hat eine blutende Wunde an der Schläfe. Was ist hier vorgefallen? - Ein Restaurantbesitzer ist völlig außer sich: Sein Koch hat versucht, einen Stammgast umzubringen. Im Restaurant liegt der Mann und erleidet gerade einen anaphylaktischen Schock, weil der Koch ihm angeblich absichtlich Erdnüsse ins Essen gemischt hat.

