Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Wer im Glaskasten sitzt

SAT.1Staffel 6Folge 13
Wer im Glaskasten sitzt

Wer im Glaskasten sitztJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 13: Wer im Glaskasten sitzt

44 Min.Ab 12

Ein Streit in einem Büro ist eskaliert. Dabei wurde ein 38-Jähriger ungewollt das Opfer seiner Kollegen, denn diese haben ihn an einem Stuhl festgeklebt und gepiesackt. - Eine attraktive 29-Jährige wird von einem Mann auf offener Straße sexuell belästigt. Dieser ist offensichtlich betrunken. Doch die Frau lässt sich nicht beirren und läuft stur weiter - auch als die Polizei eingreift.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen