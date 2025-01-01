Auf Streife
Folge 13: Wer im Glaskasten sitzt
44 Min.Ab 12
Ein Streit in einem Büro ist eskaliert. Dabei wurde ein 38-Jähriger ungewollt das Opfer seiner Kollegen, denn diese haben ihn an einem Stuhl festgeklebt und gepiesackt. - Eine attraktive 29-Jährige wird von einem Mann auf offener Straße sexuell belästigt. Dieser ist offensichtlich betrunken. Doch die Frau lässt sich nicht beirren und läuft stur weiter - auch als die Polizei eingreift.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1