Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Fatale Verwandtschaft

SAT.1Staffel 6Folge 1
Fatale Verwandtschaft

Fatale VerwandtschaftJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 1: Fatale Verwandtschaft

46 Min.Ab 12

An einem stillgelegten Bahnhof wird eine Lehrerin überfallen, als sie einem kleinen Jungen helfen wollte, der von zwei Jugendlichen drangsaliert wurde. Zuerst wurde sie niedergeschlagen und dann auch noch beraubt. - Vor einem Mehrfamilienhaus schrillt die Alarmanlage eines Cabriolets, in dem eine bewusstlose Frau liegt. Während die Beamten die Identität der Frau herauszufinden versuchen, kommt eine weitere Frau hinzu, die den Schlüssel für das Cabrio hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen