SAT.1Staffel 6Folge 5
Folge 5: 99 Luftballons

45 Min.Ab 12

Während einer Autofahrt taucht plötzlich ein schwebender Gegenstand auf. Bei dem Ausweichmanöver setzt der Fahrer den Wagen vor die Leitplanke. Die Beamten machen sich auf die Suche nach dem unbekannten Flugobjekt. - Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hat beim Treppeputzen ein Zeltlager im Keller entdeckt. Aus Angst vor einem Obdachlosen bittet sie die Beamten um Hilfe.

