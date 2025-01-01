Auf Streife
Folge 9: Rache für rolligen Rüden
45 Min.Ab 12
Ein 33-Jähriger wird beim Gassi gehen niedergeschlagen. Seine Freundin bittet sofort die vorbeifahrende Polizei um Hilfe. Doch als die Beamten herbeieilen, zeigt sich das Opfer äußerst unkooperativ. - Ein junges Pärchen wird von einer Verkäuferin angesprochen, als einer von ihnen ein Handy aus der Schaufensterauslage einsteckt. Bei dem Versuch, das Pärchen festzuhalten, greift der Junge nach dem EC-Kartenlesegerät und verpasst der Verkäuferin damit einen Schlag ins Gesicht.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1