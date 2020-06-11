Nicht mit mir, Arschloch!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 6: Nicht mit mir, Arschloch!
45 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Seltsame Geräusche aus der Nachbarswohnung und drei unbekannte Männer im Hausflur lassen eine Frau die Polizei alarmieren. - In einer Kneipe eskaliert ein Streit zwischen mehreren Männern. Angeblich hat einer von ihnen das letzte Geld aus der Trinkgeldkasse gestohlen - und das nicht, um neue Getränke zu kaufen! - Während den Proben zu einem Schultheaterstück wird eine Schülerin verletzt. Der Lehrer ist sich sicher: Jemand hat das Requisit gegen ein echtes Messer getauscht!
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1